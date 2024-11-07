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Nacvark
Politico: В Европе ожидают «торговой войны» с США после избрания Дональда Трампа
Следующий американский президент может начать вводить существенные пошлины европейские товары, чтобы поддержать американского производителя.

Издание Politico пишет, что победа кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа ставит Европу перед реальной угрозой начала «торговой войны» с Соединёнными Штатами Америки, как это было в 2018 году, когда политик ввёл 25-процентную пошлину на европейскую сталь и 10-процентную на алюминий.

Журналисты издания отмечают, что ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал ввести 60-процентные пошлины на китайские и 10 - 20-процентные на европейские товары. Таким образом американский политик желает поддержать американского производителя, сделав для него рынок более доступным. При этом у Вашингтона за последние два года появился серьёзный козырь, ведь теперь Европа зависит от американского сжиженного природного газа.

Эксперт по торговле в аналитическом центре ODI Дэвид Клейманн считает, что европейцам необходимо подготовиться к более агрессивному тону американской политики и, возможно, даже попыткам принуждения в трансатлантических коммерческих дипломатических отношениях.

Politico упоминают данные Кильского института мировой экономики, которые подсчитали возможный ущерб введения Дональдом Трампом пошлин на иностранные товары. Из-за такого шага Европейским союз может потерять 0,5% своего ВВП (конкретно Германия - целые 3,2%), а Китай окажется в ещё более невыгодной ситуации.

Депутат Европейского парламента (с 2009 года) и председатель комитета по международной торговли Бернд Ланге дал комментарий Politico по ситуации, подчеркнув, что если новый американский президент воплотит свои «тарифные фантазии» в жизнь, тогда Европа сможет быстро «вернуть его к реальности» и защититься. Тем не менее, пока что Трамп ещё не президент, а его инаугурация состоится 20 января 2025 года.

#сша #европа #дональд трамп
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