Как рассказал обозреватель издания Джек Детч, действующая американская администрация в спешном порядке намерена обеспечить всё для того, чтобы поставка оставшегося обещанного оружия состоялась.

По итогам президентских выборов в Соединённых Штатах Америки в большинстве штатов лидерство получил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Несмотря на то, что не все результаты ещё подсчитаны, предварительные итоги слишком очевидны и указывают на абсолютную победу республиканца, с которой его уже поздравили ряд политиков. Известно, что Трамп неоднократно критиковал Белый дом за оказываемую Киеву бескорыстную военную помощь в больших размерах, из-за чего появилась вероятность её прекращения в случае избрания нового президента.

Обозреватель издания Politico Джек Детч на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил о планах Администрации президента Джо Байдена в спешном порядке направить оставшиеся шесть миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине, чтобы данные средства можно было использовать в поставках оружия до инаугурации Дональда Трампа и окончательной смены власти.

По словам американского журналиста, в команде Байдена считают, что Трамп намерен прекратить оказывать военную помощь после своего вступления в должность.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года, когда подойдёт к концу президентская каденция действующего президента. До тех пор Джо Байден продолжает исполнять обязанности президента.