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Nacvark
The Economist: Сотрудничество между Россией и КНДР может вызывать недовольство у Китая
Пекин может потерять своё влияние на Пхеньян.

Укрепление в этом году военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), а также информация о возможной отправке войск КНДР на российские территории, может вызвать недовольство у Китая из-за снижения его политического влияния Пхеньян. Об этом пишет издание The Economist.

По данным издания, в Пекине могут быть обеспокоены, что Китай, являющийся крупным торговым партнёром для КНДР, может потерять своё влияние из-за углубления отношений между Москвой и Пхеньяном. Как объясняет сотрудник аналитического центра в Вашингтоне Виктор Ча, китайские власти любят говорят об отсутствии влияния на КНДР, но по факту страна охраняет своё торговое и политическое влияние. Возможная отправка военных КНДР на российские территории может означать, что Китай потерял контроль над страной, ведь официально Пекин выступает против эскалации российско-украинского конфликта путём отправки украинской и российской армии оружия или экспедиционного корпуса.

The Economist отмечают, что лидерКНДР Ким Чен Ын, воодушевлённой сотрудничеством с Россией, может быть более провокационным в принимаемых решениях в отношении Южной Кореи. В случае, если конфликт на Корейском полуострове обострится, всё это неминуемо втянет Китай или его приграничные города в ненужную войну.

#россия #китай #кндр
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