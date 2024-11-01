Решение было принято по итогам референдума.

Не так давно в Молдавии вместе с президентскими выборами прошёл референдум, на котором молдаване решали судьбу вступления их страны в Европейский союз. По итогам всенародного голосования, явка на которое составила 50,72% от общего населения страны, большинство (50,35%) граждан проголосовали за вступление Молдавии в Европейский союз.

Конституционный суд Молдавии во главе председателя Домника Маноле обнародовал решение, в котором от 20 октября 2024 года результаты прошедшего референдума являются утверждёнными и обжалованию более не подлежат, поскольку решение было принято высшей судебной инстанцией страны, специализирующейся на конституционном контроле.

Председатель Конституционного судья объявил, что преамбула Конституции страны будет дополнена положением, опирающимся на итоги референдума, которое гласит об установлении стратегической цели для Молдавии по вступлению в Европейский союз. Помимо этого основной закон дополнят новым разделом, предусматривающий порядок присоединение Молдавии к учредительным договорам Европейского союза. Такие договоры будут иметь приоритет над противоречащими положениями в национальном законодательстве молдавского законодательства.

Ранее Европейский комиссар по вопросам расширения Европейского союза Оливер Вархелли объявил, что Украина и Молдавия смогут стать членами европейского сообщества не раньше 2029 года, когда будет подходить к концу пятилетний мандат Европейской комиссии. По его мнению, это позволит всем странам-участникам предпринять меры для того, чтобы на момент следующего расширения соответствовать всем требованиям и завершить все интеграционные процессы.