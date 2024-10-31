При условии, что все реформы будут выполнены. В противном случае ждать придётся ещё пять лет.

В декабре 2023 года в Европейском союзе приняли решение начать переговоры с Украиной о членстве. Данная процедура представляет из себя многочисленные переговорные процессы, в которых дипломаты обсуждают ход реформ и соответствие страны по ряду критериев («Копенгагенские критерии»), причём представители каждой страны-участника имеют отличный шанс защитить или обеспечить свои национальные интересы на территории страны-кандидата, продвинув интересующие их вопросы в общую повестку. Так, например, для Польши это отличный повод решить с Киевом вопрос Волынской трагедии 1943 - 1944 годов.

Европейский комиссар по вопросам расширения Европейского союза Оливер Вархелли прокомментировал вопрос о сроках, когда Украина и Молдавия (наиболее перспективные страны-кандидаты) могут стать членами европейского сообщества. Он сразу подчеркнул, что Брюссель не формирует конкретного графика приёма новых стран-участников.

По словам европейского комиссара, страны вполне могут войти в состав Европейского союза до момента, когда следующий мандат Европейской комиссии окончится, то есть в 2029 году. Вархелли объяснил, что таким образом Брюссель предоставляет всем странам-кандидатам отличную возможность проработать все шаги по вступлению, провести необходимые реформы и завершить переговоры о членстве.

Исходя из этого стоит понимать, что Украина, Молдавия, Сербия, Албания, Северная Македония, Грузия (в текущих условиях - маловероятно) и Черногория смогут вступить в состав Европейского союза не раньше 2029 года, когда по итогам пятилетнего мандата Европейской комиссии будет объявлено об очередном расширении европейского сообщества.

Ранее Европейская комиссия в своём докладе озвучила перспективы начала переговоров с Грузией о членстве в Европейском союзе, не рекомендовав начинать переговорный процесс.