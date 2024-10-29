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Nacvark
В Госдепе США предупредили Грузию о «дальнейших последствиях» при сохранении текущего курса
В Вашингтоне призывают Тбилиси задуматься, какие страна хочет отношения с евроатлантическим сообществом.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер прокомментировал исход прошедших в Грузии парламентских выборов, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 депутатских мандатов из 150 возможных, сохранив большинство для самостоятельного формирования правительства.

По словам американского чиновника, грузинским властям стоит задуматься о том, какие они хотят отношения с евроатлантическим сообществом. Он напомнил, что Вашингтон призывал Тбилиси отказаться от принятия антидемократических действий и вернуться обратно на евроатлантический путь.

Миллер добавил, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если новое грузинское правительство сохранит текущий политический курс. По всей видимости, чиновник имел ввиду дальнейшие последствия, связанные с отдалением Грузии от европейского пути и членства в Европейском союзе.

Помимо этого Мэттью Миллер обратился к международным наблюдателям, попросив их провести независимое расследование сообщений о нарушениях в ходе парламентских выборов.

Ранее глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что Тбилиси рассчитывают перезагрузить отношения с Брюсселем в начале 2025 года. Он подтвердил приверженность правительства к евроинтеграционным процессам. Возобновления дипломатических отношений с Россией не запланировано.

#сша #грузия #госдеп
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