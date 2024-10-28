Чиновника неоднократно обвиняли в пророссийских настроениях.

После того, как в начале года премьер-министром Грузии был избран глава правящей партии «Грузинская мечта» (набрала на недавних выборах 53.92%) Ираклий Кобахидзе, новый председатель правительства принял ряд решений, за которыми последовал отход Тбилиси от курса на европейскую интеграцию. На фоне этого появилась вероятность, что грузинские власти начнут восстанавливать дипломатические отношения с Россией и в будущем, возможно, прибегнут к активному партнёрству.

Однако Кобахидзе, которого вскоре могут переназначить премьер-министром, исключил восстановление дипломатических между Грузией и Россией. Он объяснил, что связано это с признанием Москвой республик Абхазия и Южная Осетия, которые составляют около 10% от бывших грузинских территорий.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году, когда российская армия была введена для отражения грузинских сил в Абхазском и Осетинском регионах.

По словам грузинского политика, его правительство проводит политику исключительно в национальных интересов и не имеет «серьёзных отношений с внешнеполитическими игроками».

Что касается итогов парламентских выборов, Ираклий Кобахидзе утверждает, что грузинский народ избрал светлое европейское будущее и развитие. Тем не менее, стоит отметить, что в Европейский союз страну не возьмут, пока она придерживается действующей политике.