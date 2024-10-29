Однако пока непонятно, действительно ли это так, ведь правительство данной партии лишило Тбилиси европейского финансирования и заморозило переговоры по членству.

После того, как в начале 2024 года премьер-министром Грузии был избран Ираклий Кобахидзе от правящей партии «Грузинская мечта», ряд принятых им решений способствовали прекращению переговоров с Брюсселем по членству страны в Европейском союзе, а Тбилиси лишились многомиллионного европейского финансирования, в частности военного.

Тем не менее, после победы на парламентских выборах Кобахидзе заявил, что Тбилиси рассчитывают перезагрузить отношения с Европейским союзом в начале 2025 года. Он подчеркнул, что евроинтеграция остаётся для них главным приоритетом. В то же время его партия пообещала вывести Грузию на существенно новый уровень развития, объясняя, что для этого сложились все необходимые предпосылки.

Впрочем, стоит отметить, что подобные заявления со стороны Кобахидзе звучали неоднократно, но Брюссель уже называл условия для возобновления переговоров по членству в Европейском союзе - отмена недемократических законов и возвращение на демократический путь. Речь идёт и об отмене скандального закона об иностранных агентах, который был принят при поддержки «Грузинской мечты».

Ранее Ираклий Кобахидзе сообщил об отсутствии намерений возобновлять дипломатические отношения с Россией, которые были прерваны в 2008 году после введения Россией своих войск на территорию Осетинского и Абхазского регионов.