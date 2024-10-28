Такая статистика обнародована U.S. News & World Report.

Американское издание U.S. News & World Report опубликовало рейтинг лучших стран в мире в 2024 году, где Россия заняла 36 позицию. Одним из элементов данного рейтинга была оценка военной мощи стран и в этом показателе российское государство смогло завоевать первенство.

Как можно заметить, в рейтинге сильнейших армий мира Россия заняла первое место, а на втором месте находится Армия Соединённых Штатов Америки. Примечательно, что третье место занимает израильская армия, когда Народно-освободительная армия Китая, численность которой составляет более двух миллионов человек, заняла только четвёртое место в рейтинге.

По всей видимости, при составлении данного рейтинга журналисты руководствовались оценкой как военной мощи, так и боеспособности армий. Исходя из этого, Россия и Израиль, успешно осуществляющие наступательные операции в своих зонах боевых действий, заняли достаточно высокое место в списке. В то же время находящаяся в состоянии боевых действий Украина, которая до 2022 года не входила даже в двадцатку сильнейших армий, сейчас уверено занимает восьмое место, уступая Великобритании, имеющей серьёзные проблемы с поддержанием боеспособности.

Если же во внимание брать другие рейтинги, где оценивают в первую очередь численность армии, то обычно на первом месте находится Китай, а уже затем Россия.