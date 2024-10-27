Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Оппозиция Грузии не признаёт итоги парламентских выборов и переходит в бессрочный протест
Пока что известны лишь предварительные итоги.

Вчера в Грузии состоялись парламентские выборы, которые сопровождались небольшими акциями протеста и кадрами с вбросами избирательных бюллетеней, а также локальных конфликтов между сторонниками различных политических партий. По предварительным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» во главе с Ираклием Кобахидзе получила 53%, когда у объединённой оппозиции («Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Единое национальное движение», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу» и «Гахария за Грузию») набрала 38% голосов избирателей.

Несмотря на то, что окончательные итоги парламентских выборов Центральная избирательная комиссия Грузии ещё не обнародовала, оппозиционные силы уже сообщили о их непризнании.

Более того, партии «Единство национальное движение» и «Коалиция за перемены» планируют бойкотировать результаты выборов, отказавшись от вхождения в состав парламента и получения депутатских мандатов. Бессрочный протест будет сопровождаться уличными акциями с 27 октября. Тем не менее, не стоит исключать, что в конечном итоге партии возьмут мандаты, чтобы иметь хотя бы какое-то представительство на парламентском уровне.

Особенность данных выборов в том, что следующий грузинский президент будет избираться уже не прямыми выборами, а коллегией выборщиков, куда войдут представители парламента. Таким образом политическая сила, собравшая наибольшее количество голосов, имеет шансы избрать лояльного к себе президента.

#грузия #грузинская мечта #единое национальное движение
2
Показать комментарии (2)
Премьер-министр Грузии Кобахидзе исключил восстановление дипломатических отношений с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
5
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
24
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
2
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
12
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
10
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
2
Стали известны полные спецификации бюджетного iPhone SE 4 за 500 долларов
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
17
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
9
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
12

Сейчас обсуждают

Виктор Саввинов
10:19
ВСУ потеряли лишь 15-20% от российских потерь. Как никак укрепрайон был, обороняться намного легче чем защищать. Гордиться конечно нечем, потери все же есть, но это тебе не мясные штурмы вс рф. Они кс...
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Иван1984
10:18
Вообще-то запрет общий и АМД в аналогичных условиях!
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Alex Raiz
10:18
Им украина важнее, чем собственные технологические компании, вот с них пусть и спрашивают куда их помощь ушла.
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Иван1984
10:17
Этих писак хлебом не корми дай обосрать АМД несмотря на то что тема полностью про интел!!!
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Виктор Саввинов
10:14
И именно поэтому вс рф посылает в бой раненых, операторов дронов, вкс и прочие специализированные подразделения не подготовленные на роль штурмовиков.
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Сергей Анатолич
10:13
Как то даже и не сомневался.
Пентагон не введет новых ограничений для ВСУ по применению оружия по войскам КНДР в России
Eppius
10:12
Карфаген должен быть разрушен. Поэтому следующим презом сша будет Камала.
Камала Харрис потребовала навести «гендерный порядок» в отчетах спецслужб
drhitman
10:03
В тесный корпус без видеокарты лучше будет модульный блок питания. HDD тоже не стоит ставить. Благо старые игры не занимают много места. Взять мамку на b350, проц 4600g с vega7, 16 gb 3200 cl14, тераб...
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
10:01
у тебя включен hyper-v.по факту частота и памяти и проца нормальная.давний глюк.у меня ровно то же самое.Шины не правильно определяет частоту при hyper-v ,отсюда такое.
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
Чatо -- Боt
09:59
Ну всё, раз уж сам Зеля опровергает, то всей матушке России можно спокойно выдохнуть... И продолжать наносить ракетно-бомбовые удары в глубь территории Некроины.
Зеленский опроверг поставки Ираном баллистических ракет России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем