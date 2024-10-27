Пока что известны лишь предварительные итоги.

Вчера в Грузии состоялись парламентские выборы, которые сопровождались небольшими акциями протеста и кадрами с вбросами избирательных бюллетеней, а также локальных конфликтов между сторонниками различных политических партий. По предварительным итогам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» во главе с Ираклием Кобахидзе получила 53%, когда у объединённой оппозиции («Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Единое национальное движение», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу» и «Гахария за Грузию») набрала 38% голосов избирателей.

Несмотря на то, что окончательные итоги парламентских выборов Центральная избирательная комиссия Грузии ещё не обнародовала, оппозиционные силы уже сообщили о их непризнании.

Более того, партии «Единство национальное движение» и «Коалиция за перемены» планируют бойкотировать результаты выборов, отказавшись от вхождения в состав парламента и получения депутатских мандатов. Бессрочный протест будет сопровождаться уличными акциями с 27 октября. Тем не менее, не стоит исключать, что в конечном итоге партии возьмут мандаты, чтобы иметь хотя бы какое-то представительство на парламентском уровне.

Особенность данных выборов в том, что следующий грузинский президент будет избираться уже не прямыми выборами, а коллегией выборщиков, куда войдут представители парламента. Таким образом политическая сила, собравшая наибольшее количество голосов, имеет шансы избрать лояльного к себе президента.

