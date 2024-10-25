Теперь израильское руководство разработает альтернативный план.

Не так давно издание CNN писало об утечке из американских секретных документов информации, в которой описывался процесс подготовки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к проведению ответного удара по территориям Ирана. Позже информацию подтвердили в Федеральном бюро расследований, где подчеркнули, что приступили к расследованию совместно с Министерством обороны Соединённых Штатов Америки и разведывательным сообществом «Пять глаз».

Издание The Times, ссылаясь на источники в разведывательной службе одной из западных стран, пишет, что Израиль решил отложить атаку на Иран из-за утечки секретной информации. При этом источник заверил, что Тегеран все равно получит ответ, но потребуется больше времени, чем изначально предполагалось.

Учитывая, что утёкшая информация может позволить Ирану предугадать действия Израиля, тем самым более успешно отразив израильскую атаку, в ЦАХАЛ приступили к разработке альтернативного плана. Теперь израильское военно-политическое руководство будет корректировать некоторые элементы плана атаки, в частности стратегию нанесения ударов.

Стоит напомнить, что утечка информации раскрыла подготовку израильской армии к ответной атаки по Ирану. В документах говорилось об учениях израильской авиации 15 - 16 октября, а также транспортировке боеприпасов, что позволяет спрогнозировать действия Тель-Авива.