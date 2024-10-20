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Nacvark
CNN: США расследуют утечку секретных разведданных о подготовке Израилем удара по Ирану
Доступ к утёкшим данным имели только члены разведывательного сообщества «Пять глаз».

Недавно американский президент Джо Байден подтвердил, что в курсе, как и когда Израиль ответит Ирану на массированный обстрел израильских территорий в начале октября. При этом политик не уточнил, каким именно образом израильская армия планирует сделать это. 

Издание CNN, ссылаясь на источники в американском правительстве, пишет, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены произошедшей утечкой разведывательных данных, в которых сообщалось о подготовительных мерах Израиля к удару по иранским территориям. Отмечается, что инцидент уже расследуется.

Утёкшие документы, датируемые 15 и 16 октября, описывали то, как израильская армия проводила учения с использованием ракет «воздух-земля». Также есть другая информация, в частности о перемещении боеприпасов и других подготовительных действиях. На всех документах стоял гриф секретности, а также маркировка, предполагающая доступ к ним только членам разведывательного сообщества «Пять глаз» (Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Тем не менее, утверждается, что ситуация никак не повлияет на запланированный израильской армией удар по Ирану.

Источник CNN подчеркнул, что данная утечка очень взволновала Вашингтон и расследуется американскими спецслужбами совместно с министерством обороны страны.

#сша #израиль #иран
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