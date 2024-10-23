Пилот успел катапультироваться.

Бразильский телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные Военно-воздушных сил Бразилии сообщил о крушении в городе Натал военного истребителя F-5M американского производства, который выполнял учебно-тренировочный полёт. Сообщается, что пилот, столкнувшись с технической неисправностью самолёта, направил его в необитаемый район и успел катапультироваться, впоследствии был найден живым.

Отмечается, что сам F-5M потерпел крушение в лесной зоне, недалеко от многоквартирных домов. На месте крушения начался пожар. Информация о пострадавших отсутствует. Кадр с места крушения самолётаИнцидент с крушением самолёта будет расследоваться Центром по расследованию и предотвращению авиационных происшествий, подчинённому Военно-воздушным силам Бразилии.

F-5M является специальной модификацией 2001 года для Бразилии устаревшего американского истребителя F-5, разработанного ещё в 1960-х годах. Стандартный вариант данного истребителя был снят с вооружения Соединённых Штатов Америки, но по-прежнему используется Ираном, Тайванем, Чили и Бразилией (вариант F-5M). Вероятнее всего, учитывая большую стоимость модернизации всего авиафлота, бразильские власти решили сойтись на модификации устаревшего самолёта, оснастив его новой авионикой и израильскими ракетами Python.