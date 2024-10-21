Фактически это не запрещено, ведь петиция не является голосованием и его действия нельзя расценить как подкуп избирателя.

Известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск основал организацию America PAC, которая занимается поддержкой предвыборной кампании кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, а также реализовывает другие политические инициативы. Несмотря на то, что в Соединённых Штатах Америки запрещено платить или принимать плату за голосование, американский бизнесмен нашёл способ, как заручиться поддержкой своей инициативы.

Илон Маск сообщил, что ежедневно до начала президентских выборов, то есть вплоть до 5 ноября, будет разыгрывать по одному миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию с призывом поддержать Первую (гарантия свободы слова) и Вторую (свободное ношение оружия) поправку в Конституцию Соединённых Штатах Америки.

Бизнесмен уже вручил первый чек на один миллион долларов от лица America PAC американцу Джону Дрехеру. Примечательно, что, как отмечает Маск, сам Дрехер при голосовании даже не знал о полагающемся вознаграждении и был удивлён.

Американские средства массовой информации уже пишут, как Илон Маск пытается повлиять на исход предвыборной гонки, поддерживая Дональда Трампа. Вручение бизнесменом чека от лица America PAC лишь подтверждает причастность Маска к деятельности организации, которая неоднократно проводила мероприятия, направленные на поддержку республиканца.