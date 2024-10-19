С 2022 года североатлантический альянс укрепляет восточный фланг.

С 2022 года НАТО активизировали активность на границе с Россией, предприняв меры по наращиванию военного потенциала восточного фланга североатлантического альянса. После того, как Финляндия вошла в состав военного блока, протяжённость границы НАТО с Россией составляет около 2,5 тысяч километров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал укрепление коллективной обороны и сил сдерживания, в том числе путём продолжения усиления восточного фланга североатлантического альянса и наращивая воздушное патрулирование в регионе. По его словам, страны-участники военного блока нарастят на границе количество артиллерии, систем противовоздушной обороны и истребители пятого поколения (в основном речь об американских F-35).

Помимо этого глава североатлантического альянса сообщил о приобретении союзниками одной тысячи ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы восполнить запасы НАТО.

Ранее издание Welt am Sonntag уже писало о планах НАТО пятикратно усилить группы противовоздушной обороны на российской границе, а также сформировать 49 новых бригад численностью по пять тысяч человек личного состава в каждой.