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Nacvark
Welt am Sonntag: НАТО создаст 49 новых бригад и пятикратно усилит группы ПВО
В 2021 году численность североатлантического альянса была установлена на уровне 81 тысячи человек личного состава.

В 2021 году численность НАТО составляла 82 боевых бригады. Однако после того, как североатлантический альянс в 2022 году обозначил Россию как значительную угрозу для безопасности стран-участников, стало понятно, что численность войск североатлантического альянса будет наращиваться.

Издание Welt am Sonntag пишет, что в планах руководства военного блока создать дополнительные 49 бригад, в каждой из которых будет порядка 5 тысяч военнослужащих. Суммарное количество подразделений в таком случае достигнет 131 боевых бригад. Будут увеличены также боевые корпуса с шести до пятнадцати, а штабы дивизий с 24 до 38.

Помимо этого НАТО пятикратно усилит противовоздушную оборону, нарастив количество соответствующих подразделений с 293 до 1467. Речь идёт как о мобильных группах (IRIS-T, Skyranger), так и операторов стратегических систем противовоздушной обороны (зенитно-ракетный комплекс Patriot). Количество вертолётных единиц вырастет несущественно - с 90 до 104.

Стоит отметить, что обсуждается наращивание бригад на уровне объединённых сил НАТО. В то же время численность регулярной армии стран-участников североатлантического альянса превышает 3,8 миллиона человек личного состава.

#нато
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