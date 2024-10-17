Об этом сообщил Генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

После того, как Владимир Зеленский обвинил Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) во вмешательстве в российско-украинский конфликт путём отправки войск в Россию, в Соединённых Штатах Америки выразили обеспокоенность по поводу ситуации. Тем не менее, информация в Вашингтоне не была подтверждена, а каких-либо ответных мер в Белом доме не анонсировали.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию с возможной отправкой войск КНДР на российские территории, заявил, что не может подтвердить данную информацию. Однако он отметил, что ситуация вызывает беспокойство.

Глава североатлантического альянса признал, что Пхеньян оказывает помощь Москве, но конкретно по поводу сообщений об отправке войск он ничего сказать не может. При этом Рютте выразил «решительное осуждение» углубления военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Марк Рютте добавил, вся получаемая Москвой помощь не является безвозмездной. По его словам, российские власти за всё платят, причём не всегда деньгами, зачастую речь идёт о предоставлении доступа к своим технологиям, инновационным решениям. Более того, чиновник считает, что подобное военное сотрудничество не всегда выгодно для России.

Официально Москва опровергает информацию о получении какой-либо военной помощи от Ирана, КНДР или Китая.