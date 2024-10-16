Вашингтон считает, что это приведёт к укреплению оборонных отношений между странами.

Позавчера Владимир Зеленский обвинил Корейскую Народно-Демократическую Республику во вмешательстве в российско-украинский конфликт путём отправки военных на территорию России. Он утверждает, что соответствующая информация поступила от разведывательных служб, а военно-политическое руководство страны вместе с партнёрами будет реагировать на подобные инциденты.

Официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Шон Саветт прокомментировал ситуацию, выразив обеспокоенность по поводу возможной отправки военных КНДР для участия в боевых действиях. По его мнению, если информация будет подтверждена, то это будет означать значительное усиление оборонных отношений между КНДР и Россией.

Американский чиновник считает, что такой шаг со стороны Москвы также укажет на «новый отчаяния» России. Тем не менее, каким образом Вашингтон будет реагировать, кроме выражения глубокой обеспокоенности, он не уточнил. Всё это на фоне недавнего заявления Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что североатлантический альянс не боится Россию и готов оказывать поддержку Киеву дальше.

Стоит отметить, что официально отправка военных КНДР не подтверждена ни Москвой, ни Пхеньяном. Из источников лишь иностранные издания, ссылающиеся на источники в украинских разведывательных службах, а также представители правительства Украины.