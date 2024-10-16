Соответствующий законопроект рассматривается правительством.

С момента начала боевых действий украинские власти начали возводить инженерные и фортификационные сооружения для формирования оборонительных рубежей в ряде областей. Подобные работы не вызывают вопросов, когда оборонительные сооружения устанавливаются на принадлежащем государству участке территорий, но в некоторых случаях есть необходимость установки на частной территории, из-за чего государство пренебрегает правом на частную собственность.

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил о рассмотрении правительством законопроекта, в рамках которого украинские власти получат возможность отчуждать земельные участки у украинцев для установки оборонительных сооружений. Отмечается, что норма будет введена в военное положение в рамках принудительного временного лишения права пользования земельным участком.

Как объясняет чиновник, всего будут установлены три правила временного лишения права пользования:

акт о принудительном временном лишении;

порядок принятия решения об отмене лишения;

выкуп или отчуждение земельного участка или его части.

В случае одобрения законопроекта украинским правительством, будет инициировано его внесение в Верховную Раду Украины для дальнейшего голосования.