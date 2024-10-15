Помимо воинственного послания, в североатлантическом альянсе не сообщили о каких-либо новых решениях для оказания помощи Киеву.

Вчера Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил казармы Clay Barracks на американской военной базе, расположенной в Германии, где базируется новая миссия североатлантического альянса под наименованием Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Предполагается, что данная миссия возьмёт на себя координацию американской и европейской военной помощи, чтобы поддержка не зависела от Вашингтона.

Глава североатлантического альянса сделал заявление в интервью изданию Reuters, заявив, что НАТО продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, а Россия не сможет запугать Запад. По его словам, своим заявлением он передаёт Москве послание о готовности североатлантического альянса сделать всё необходимое, чтобы Россия не добилась своих целей на украинских территориях, а Украина смогла одержать победу.

Впрочем, кроме воинственного заявления, Марк Рютте не сообщил о принятии каких-либо новых решений, направленных на поддержку Украины.

В то же время Соединённые Штаты Америки до сих пор отказываются разрешать Вооружённым силам Украины наносить удары вглубь российских территорий после предупреждений Путина о последствиях, а запланированная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» была перенесена на неопределённый срок, хотя должна была пройти в этом месяце. Очевидно, что накануне предстоящих американских президентских выборов новых решений со стороны Вашингтона ждать также не приходится.