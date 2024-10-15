Американский политик обеспокоен, что в текущих условиях «внутренние враги» угрожают предстоящим выборам.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News выразил свою обеспокоенность по поводу предстоящих в ноябре президентских выборов, которым, по его мнению, могут угрожать находящиеся в Соединённых Штатов Америки «внутренние враги».

По словам американского политика, враждебные силы внутри страны гораздо опаснее, чем Китай, Россия и другие страны. В частности «внутренним врагом» республиканец считает демократа из Палаты представителей Адама Шиффра.

Трамп указал на проблему наличия в Соединённых Штатов Америки очень плохих людей, которыми он считает представителей радикально левых сил. Он объясняет, что справиться с такими «безумцами» в день выборов крайне просто - при помощи сил Национальной гвардии (внутренние войска) и возможно, даже вооружённых сил, если такая необходимость возникнет. В противном случае существует серьёзная угроза проведению президентских выборов в ноябре.

Буквально вчера была новость о том, что в округе Риверсайд был задержан член антиправительственной группировки 49-летний Вэм Миллер, который планировал организовать третье покушение на Дональда Трампа, воспользовавшись поддельным VIP-пропуском на его мероприятие. При нём также было обнаружено заряженное оружие.