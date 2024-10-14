Об этом проинформировали в офисе шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко.

Пресс-служба офиса шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко сообщила о предотвращении третьей попытки покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 12 октября в 17:00, когда американский политик планировал провести предвыборный митинг.

В сообщении офиса шерифа рассказывают, что в это время некий 49-летний житель Лас-Вегаса имени Вэм Миллер на чёрном внедорожнике следовал в направлении, где должно было пройти предвыборное мероприятие Трампа. У него при себе был дробовик и заряженный пистолет.

Отмечается, что предотвратить покушение удалось благодаря поддельному VIP-пропуску, который предъявил американец на контрольно-пропускном пункте. Ситуация оказалась подозрительной, поэтому его автомобиль решили проверить. Вероятнее всего, он рассчитывал, что с таким пропуском никто не будет обыскивать внедорожник. Позже выяснилось, что Вэм Миллер также был участником антиправительственного движения.

В то же время издание The New York Post, со ссылкой на источники в Федеральном бюро расследований пишет, что служба не связывает данный инцидент с попыткой очередного покушения. Впрочем, прошлое покушение также изначально не связывали с попыткой покушения, считая стрельбу недалеко от гольф-клуба лишь обычной уличной перестрелкой.