Однако Тегеран привержен миру.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время совместной пресс-конференции в Багдаде с иракским коллегой Фуадом Хусейном заявил о готовности Тегерана к войне. Однако он подчеркнул, что иранские власти привержены к миру.

По словам иранского министра, Иран не стремится эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке, порождать новые военные конфликты в регионе, хотя готов к каким-либо из этих сценариев. Он отметил, что Тегеран в первую очередь стремится прилагать все усилия для установления справедливого мира в секторе Газа и на юге Ливана, где сейчас идут боевые действия.

В то же время Аббас Аракчи напомнил, что Соединённые Штаты Америки отправили Израилю рекордное количество систем вооружения, а также планирует направить американских солдат для управления ракетными системами. Что касается последнего, вероятнее всего, речь шла про возможное размещение систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) на израильских территориях.

Ранее была новость о том, что американский президент Джо Байден поручил направить на высшие уровни Тегерана предупреждение о серьёзных последствиях в случае организации покушения на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Вашингтон сообщил, что подобные нападки будут равны акту объявления войны.