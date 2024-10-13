Управлять системой будет американские военные.

В начале месяца Иран провёл ответный удар по израильским территориям, в результате которого часть из запущенных ракет достигла точки назначения. Ещё в апреле израильские, британские и американские силы смогли отразить практически все воздушные цели, выпущенные Тегераном.

На фоне этого Соединённые Штаты Америки рассматривают размещение на территории Израиля дорогостоящих систем противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Об этом сообщают ряд израильских изданий, в частности Channel 12 и The Times of Israel.

Предполагается, что данные системы будут задействованы для усиления противоракетной обороны Израиля на случай очередного иранского массированного обстрела, который вполне может произойти после того, как израильская армия нанесёт свой ответный удар по иранским территориям. Отмечается, что данным комплексом управлять будут американские военные. Примечательно, что стоимость одной батареи THAAD с радиолокационной станцией составляет около трёх миллиардов долларов, то есть в три раза дороже, чем зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее издание NBC News назвало объекты в Иране, по которым израильская армия планирует нанести удары. Источники издания подчёркивали готовность американских военных противостоять всем угрозам, которые последуют со стороны Тегерана после израильской атаки.