Польский министр развеял слухи о том, что американский бизнесмен из собственного кармана оплачивает интернет-услуги для ВСУ.

В мае министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о продолжающемся обеспечении Польшей работоспособности 20 тысяч терминалов Starlink компании SpaceX, которые применяются Вооружёнными силами Украины.

В этот раз на очередной пресс-конференции министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил развеять миф, что компания SpaceX и её основатель Илон Маск оплачивают украинские Starlink. По его словам, Варшава единственная, кто финансировала и продолжает финансировать использование Украиной терминалов Starlink.

Польский министр подчеркнул, что Starlink позволяют подключаться к интернету, обеспечивая устойчивую связь, которая необходимо для эффективной защиты.

Известно, что в отдельных случаях подразделения российской армии получили на вооружение тысячи терминалов Starlink для организации связи в зоне боевых действий. Соединённые Штаты Америки предпринимают все действия для того, чтобы компания SpaceX отключала такие терминалы, поскольку официально в России спутниковый интернет Starlink не санкционирован, а закупка терминалов возможна лишь в частных случаях путём параллельного импорта.