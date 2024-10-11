Очевидно, что никакого ареста не будет.

Известно, что сегодня российский президент Владимир Путин посетит Туркменистан, где примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития». Примечательным в ситуации является то, что Туркменистан ратифицировал Римский статут и признаёт компетенцию Международного уголовного суда и, соответственно, все выписанные международной судебной инстанцией ордеры.

На фоне этого, министерство иностранных дел Украины обратилось с официальном запросом к Ашхабаду с просьбой выполнить ордер на арест Путина, действуя согласно международного права. Помимо этого Киев посоветовал воздерживаться от организации мероприятий при участи российского президента.

Очевидно, что никакого ареста не будет. Владимир Путин уже совершал визит в Монголию, которая также признаёт компетенцию Международного уголовного суда, но предоставила ему гарантии, что никакого ареста не будет. Позже в Гааге пообещали предпринять меры по отношению к государству, нарушившему наложенные на него обязательства в рамках Римского статута.

В Кремле уже объясняли, что выписанный Международным уголовным судом ордер на арест Путина не помешает международным контактам президента. При этом Москва не признаёт ордера данной судебной инстанции, поскольку не ратифицировала Римский статут.