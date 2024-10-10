Киев хочет, чтобы Украина была приглашена в НАТО.

С начала осени Владимир Зеленский рассказывает о разработанном «плане победы» Украины, который был представлен американскому президенту Джо Байдену, но в то же время не был серьёзно обсуждён с другими странами Запада. Пока что непонятно, что именно в ходит концепцию Зеленского, а иностранные издания описывают данный документ как очередной список запросов Киева.

Зеленский рассказал о первом пункте своего плана, который заключается в необходимости приглашения Украины в НАТО. Политик акцентирует внимание на том, что приглашение не является членством, а лишь уведомляет о готовности североатлантического альянса принять в свой состав украинское государство, когда придёт время.

Известно, что Соединённые Штаты Америки и Германия являются основными противниками вступления Украины в НАТО, так как понимают риски такого расширения в условиях боевых действий. Тем не менее, украинские власти не требуют предоставить им членство в данный момент, а лишь хотят получить подтверждение, что после завершения российско-украинского конфликта вопрос членства не будет растянут на многие годы.

Ранее издание CNN рассказало о том, какое оружие Киев запросил в предоставленном Вашингтону "Плане победы". Украинское командование интересуют крылатые ракеты AGM-158 JASSM для F-16 и доступ к военной тактической сети обмена данными Link 16, используемой странами-участниками НАТО.