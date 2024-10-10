В список входят крылатые ракеты и уникальная система связи НАТО.

После того, как Владимир Зеленский представил американскому президенту Джо Байдену свой «план победы», ряд иностранных изданий, ссылаясь на источники в американском правительстве, критиковали данный документ. Объяснялось, что на самом деле план Зеленского не содержит реального плана действий, а является очередным списком, в котором Киев требует новое оружие.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что группа военных во главе с Командующим войск НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи подготовили в докладе для Конгресса список вооружения, которые необходимы Вооружённым силам Украины для победы, но так и не были поставлены Вашингтоном.

По данным издания, в список входят крылатые ракеты класса «воздух - поверхность» AGM-158 JASSM (можно установить на истребители F-16), а также военная тактическая сеть обмена данными Link 16, которая стоит эксплуатации Соединённых Штатов Америки и ряда стран НАТО. Отмечается, что система связи североатлантического альянса позволит усилить противовоздушную и противоракетную оборону.

Как добавили источники издания, всё это оружие входит в представленный Зеленским "План победы", но так и не было поставлено Вашингтоном. Причины, по которым Пентагон медлит с поставками, неизвестны, но CNN предполагают, что связанно это с секретностью технологий, которые могут оказаться в руках России, если использовать их не должным образом.