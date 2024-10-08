Данный документ предполагает создание объединения, направленного на оказание помощи союзным странам и освободительным движениям, в защите от США и Израиля.

Издание Tasnim пишет, что Комиссия по национальной безопасности и внешней политики Исламского консультативного совета Ирана (иранский парламент) работает над «Пактом сопротивления», который предполагает создания объединения для защиты стран-участников пакта.

По данным издания, все вошедшие в Пакт страны и освободительные движения (в числе таких может быть ХАМАС, «Хезболла», «Ансар Аллах» и другие) образуют объединение для защиты от нападения со стороны Соединённых Штатов Америки или Израиля. Отмечается, что в случае нападения на территорию участников союза, другие союзники обязаны обеспечить экономическую, военную и политическую помощь.

Помимо этого, в случае нападения недружественных сил на страну подписавшую пакт, будет создан оперативный штаб, который будет координировать все военные операции. Примечательно, что ответственным за реализацию плана и распределение обязанностей определяют Высший совет национальной безопасности Ирана.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог призывал к созданию блока, направленного на защиту от Ирана. В него должны были войти государства, которые чувствуют опасность от Тегерана и готовы организовать коллективную защиту в случае нападения иранского государства на страну-участника блока.