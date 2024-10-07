Он считает, что в перспективе это может стать неким аналогом НАТО.

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением, в котором призвал политические силы Ближнего Востока скоординировать усилия, чтобы сформировать альянс для противодействия Ирану. Он добавил, что особенно обращается к народам Ирана и Ливана, которые могут организовать силы сопротивления Тегерану.

По мнению израильского президента, если новая коалиция будет способна к коллективным действиям, то есть сможет совместно действовать, то в перспективе есть шансы на создание аналогичной структуры вроде НАТО, направленной на воспрепятствование радикализму. Он подчеркнул, что на Ближнем Востоке основной угрозой является именно Иран и его «сателлиты».

Помимо этого Герцог упомянул план ответных действий Тегерану, который находится на рассмотрении. Не уточняется, в каком формате и когда произойдёт ответный удар по Ирану.

Ицхак Герцог также обозначил, что во время своих военных операциях в секторе Газа и Ливане против ХАМАС и «Хезболлы», израильские силы действуют в рамках международного права, соблюдая правила ведения боевых действий. Что касается ликвидации лидера ливанских шиитов Хасана Насраллы, он отметил, что его организация затевала нечто «стратегического значения» против Израиля.