Такое решение должны принять для себя страны-участники самостоятельно.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон призвал страны Европейского союза прекратить поставки оружия Израилю, чтобы поставить приоритетом мирное урегулирование палестино-израильского и ливано-израильского конфликтов. Тогда он добавил, что лично говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и называл его военные действия в регионе ошибкой.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано заявил, что Брюссель не может на уровне всего Европейского союза наложить эмбарго на поставки оружию странам Ближнего Востока. Он подчеркнул, что данный вопрос является компетенцией стран-участников, а не европейского сообщества, как единой организации.

Европейский чиновник отметил, что установить подобный запрет можно лишь двумя путями - резолюцией Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) или единогласным решением всех стран-участников Европейского союза. Во втором случае некоторые страны-участники могут либо заблокировать решение, либо попросту отказаться соблюдать эмбарго.

Впрочем, стоит отметить, что основная часть военной помощи Израилю поступает от Соединённых Штатов Америки. Однако израильские власти также имеют собственные финансы, чтобы закупать западное оружие, поэтому даже в случае прекращения военной помощи, обеспечат свою армию самостоятельно.