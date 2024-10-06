Украинские власти отвергли такую возможность.

Издание Financial Times, ссылаясь на различных западных дипломатов и экспертов, пишет, что уже на протяжение 18 месяцев на Западе обсуждают возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта по «западногерманскому сценарию», то есть территориальная целостность Украины не будет восстановлена, а взамен страна вступит в НАТО.

По данным издания, допускается вариант, при котором Украина согласится на прекращение огня, неофициально отдав России утраченные территории. Украинские власти официально не будут признавать их за Россией и сохранить намерения по их возвращению, но только дипломатическим путём. Конкретные сроки возвращения территорий установлены не будут.

Помимо этого Киеву придётся установить оборонительную границу, воздержавшись от размещения крупного контингента войск на границе с Россией. Размещение американского ядерного оружия также будет невозможно, даже если украинские власти сильно захотят.

Financial Times отмечают, что такая идея обмена территорий на членство в североатлантическом альянсе имеет сложности в её реализации. Дело в том, что Россия выступает категорически против принятия Украины в НАТО, пусть даже и с условиями передачи территорий. Очевидно, что Москва будет требовать демилитаризации Украины и существенных ограничений на украинскую армию, а это, в свою очередь, несовместимо с членством в оборонительном блоке. Немаловажным является и позиция Соединённых Штатов Америки, которые сейчас выступают против членства Украины в НАТО. Неизвестно, согласится ли новоизбранный американский президент взять на себя обязательства по защите украинского суверенитета, если возникнет соответствующая угроза. Не стоит забывать про позицию Киева, который против обмена земли на членство в североатлантическом альянсе.

Всю описанную информацию Financial Times в Офисе президента Украины уже прокомментировали, назвав «бредом» и подчеркнув, что не собираются торговать украинскими территориями. Отмечается и то, что издание не провело разговоры с чиновниками, которые реально могут повлиять на членство Украины в НАТО.

Ранее бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже говорил, что Украина должна вступить в НАТО, но в таком случае придётся провести линию временных границ, на которые будет распространяться пятая статья Вашингтонского договора, регламентирующую положение о коллективной обороне. Боевые действия, естественно, должны быть прекращены.