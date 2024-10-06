Отмечается, что это половина от общей потребности Москвы в снарядах.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в прошлом месяце уже признавал, что поставки России северокорейских боеприпасов (официально не подтверждены) являются одной из самых больших проблем для Вооружённых сил Украины, поскольку объём получаемых Москвой снарядов позволяет полноценно покрывать потребности российской армии в снарядах для эффективного применения артиллерии зоне боевых действий.

Издание The Times, ссылаясь на источники в западных разведывательных службах, пишет, что ежегодно КНДР направляют Москве три миллиона снарядов. Речь идёт о 8 тысячах артиллерийских снарядов в день, а это половина от количества боеприпасов, применяемых российскими военными ежедневно.

По данным издания, объёмы поставок увеличились и продолжают увеличиваться после того, как в июне российский президент Владимир Путин подписал с Ким Чен Ыном соглашение о стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Обе страны обязались оказывать помощь в случае нападения на них третьих стран.

Ранее издание The Washington Post сообщало о получении Россией 1,6 миллиона артиллерийских снарядов из КНДР за промежуток август 2023 - январь 2024 года.