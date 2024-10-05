Выборы назначены на 26 октября.

В августу грузинский президент Саломе Зурабишвили подписала указ о проведении парламентских выборов в Грузии, назначив их на 26 октября. В грузинский парламент изберут 150 новых депутатов, а после наиболее популярные партии образуют коалицию для формирования правительства. Не исключено, что результаты выборов могут существенно отличаться от предыдущих лет, ведь решения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе (партия «Грузинская мечта») привели к лишению страны европейского финансирования и инвестиций.

На фоне этого Министерство внутренних дел Грузии распорядилось создать специальные группы, подчинённые территориальным департаментам полиции, которые будут обеспечивать общественный порядок во время избирательного процесса: выявлять и предотвращать правонарушения. Отмечается, что их уполномочили предпринимать превентивные меры в соответствии с грузинским законодательством.

В изданном приказе объясняют такую меру необходимостью обеспечения того, чтобы парламентские выборы прошли в «свободной, безопасной и мирной» обстановке. При этом спецгруппы полиции обязаны придерживаться принципа политической нейтральности, в связи с чем не имеют право оказывать какую-либо поддержку политическим партиям.

Примечательно, что на сотрудников территориальных групп по обеспечению порядка на выборах возложат обязанности по транспортировке избирательных материалов (избирательных бюллетеней).