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В личной комнате Бориса Джонсона нашли прослушивающие устройства после встречи с Нетаньяху

Об этом инциденте рассказывает в мемуарах экс-премьера.
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В этом году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал собственные мемуары под наименованием «На свободе», в которых раскрыл многие интересные и до этого момента неизвестные моменты и инциденты, произошедшие во время того, как он осуществлял государственную службу в Лондоне.

Одним из таких случаев является визит нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в министерство иностранных дел Великобритании, возглавляемое тогда Джонсоном. Во время их встречи израильский политик попросил разрешения у британского министра воспользоваться его личной уборной в здании министерства.

После того, как визит был завершён, сотрудники службы безопасности нашли в служебной уборной Бориса Джонсона прослушивающие устройства. Сам Джонсон не знает, является это совпадением или нет, но подобная ситуация была. Канцелярия премьер-министра Израиля никак не комментировала данную информацию после её обнародование.

Примечательно, что в 2019 году ряд иностранных изданий начали публиковать информацию о попытке израильских спецслужб установить прослушивающие устройства в Белом доме. Отмечалось, что тогдашний американский президент Дональд Трамп неоднократно игнорировал протоколы безопасности Белого дома, а после Федеральное Бюро Расследований предоставило ему отчёт о предотвращённой попытке израильского шпионажа. Однако сам Трамп отверг информацию, подчеркнув, что Израилю запрещено шпионить в штатах.

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израиль великобритания нетаньяху джонсон
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