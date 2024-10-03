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Nacvark
Венгрия блокирует отправку западных инструкторов для подготовки ВСУ
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

С ноября 2022 года в странах Европейского союза стартовала подготовка военнослужащих Вооружённых сил Украины на территории Европы. В этом году был поднят вопрос о возможности отправки западных инструкторов на территорию Украины, чтобы обучать украинских военных без дополнительных затрат на переправку и содержание новобранцев, тем самым нарастив возможности Брюсселя по подготовке.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал такое предложение «опасным», подчеркнув возможный рост эскалации российско-украинского конфликта в случае его принятия. По его словам, вопрос действительно стоит на повестке, но Будапешт сообщил Европейской службе внешних связей о недопустимости подобных действий. Сийярто отметил, что венгерские власти попросили пересмотреть данное предложение.

По словам венгерского министра, Венгрия по-прежнему не принимает участие в подготовке украинских военных на своих территориях и не направляет средства Брюсселю для реализации этой задумки.

Петер Сийярто также добавил, что в Европейском союзе сейчас рассматривают продление учебной миссии для украинской армии на европейских территориях. В случае, если решение будет положительным, Будапешт откажется от участия в данной программе. Официально Венгрия выступает против поставок оружия Киеву и какой-либо военной поддержки, призывая союзников как можно быстрее найти мирное решение российско-украинского конфликта.

#украина #всу #венгрия
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