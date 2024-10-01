Среди немецких властей нет единства по этому вопросу.

С 2023 года украинские власти обращаются к властям Германии с просьбой передать дальнобойные ракеты Taurus. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц дал понять, что поставлять их не собирается по двум причинам: первая - они могут достать до Москвы, вторая - их применение требует участия немецких офицеров, а это, в свою очередь, прямое вмешательство в российско-украинский конфликт и «красная линия» для Берлина.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему немецкие власти не могут до сих пор согласовать поставки даже с учётом неоднократных призывов из Бундестага к передаче ракет Киеву. Она подчеркнула, что в их стране действует демократия и, пока по поставкам немецких ракет нет единства в коалиции, отправить новое оружие невозможно.

В то же время немецкий министр призналась, что лично она полностью одобряет поставку Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

Однако, как отметила Анналена Бербок, в Берлине по-прежнему сосредоточены на поставках именно систем противовоздушной обороны. По её словам, делается это исключительно для сохранения украинской критической инфраструктуры.