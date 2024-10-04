Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки одобрили ликвидацию лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, американский президент Джо Байден выступал против проведения Израилем наземной операции в Ливане. Впрочем, даже несмотря на это, израильские военные всё же пересекли ливано-израильскую границу, начав ограниченные рейды.

Пресс-секретарь Государственного департамента Мэттью Миллер ещё до прорыва ливано-израильской границы подтвердил, что Вашингтон в курсе планов Израиля провести наземные операции на территории Ливана. Он признал «некоторые обсуждения по этому вопросу». Как писало издание Axios, на протяжение последних двух дней между Белым домом и Тель-Авивом шли переговоры, чтобы согласовать конечные цели ограниченной наземной операции и её масштаб.

Американский чиновник подчеркнул, что израильские власти планируют не полномасштабное вторжение, а ограниченные операции, направленные на уничтожение военной инфраструктуры «Хезболла» недалеко от приграничной зоны.

Ранее издание The Washington Post уже писало, что в Соединённых Штатах Америки в курсе предстоящей наземной операции Израиля. В Вашингтоне сохраняют беспокойство, что Тель-Авив может выйти за пределы обсуждённых рамок и расширить боевые действия на всей южной части Ливана.