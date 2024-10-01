В Тель-Авиве заверили Вашингтон, что всё ограничится рейдами на инфраструктуры «Хезболла».

Накануне начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, в ходе которой, по данным иностранных изданий, израильские войска планируют осуществить рейды на военную инфраструктуру ливанской шиитской группировки «Хезболла», издание Axios рассказало о том, в каком формате пройдёт данное вторжение.

По данным издания, переговоры между Белым домом и Тель-Авивом шли на протяжение двух дней на высшем уровне. В конечном итоге израильские власти смогли добиться разрешения на план операции ограниченного характера, который не предусматривает полномасштабных боевых действий вроде Второй ливанской войны 2006 года. Речь идёт о зачистке инфраструктуры «Хезболла».

Источник Axios отмечает, что Белый дом считает себя способным оказывать влияние на планирование Израилем операций. Тем не менее, другой высокопоставленный израильский чиновник утверждает, что планы израильской армии изначально имели ограниченный характер и не предусматривали полномасштабного вторжения.

В конечном итоге, как рассказывают источники издания, Израиль добьётся ликвидации присутствия «Хезболлы» вблизи границы, благодаря чему удастся добиться возвращения перемещённых израильтян в свои дома в северной части страны.