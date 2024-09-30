Немного ранее, по данным WSJ, отряды спецназначения ЦАХАЛ начали собирать разведданные для наземного вторжения.

Недавно была новость от The Wall Stree Journal, что израильский спецназ вошёл на территорию Ливана, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению в Ливан, собрав необходимые разведывательные данные. Помимо этого на ливано-израильской границе, в частности в районе Голанских высот, сконцентрировали существенный контингент войск. Однако уже ряд иностранных изданий сообщают о начале наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южной части страны.

Издание The Jerasulem Post пишет, что в 21:00 израильская армия предприняла подготовительные действия в связи с предстоящим вторжением. Уже через полчаса были предприняты дополнительные меры, ведущие к вторжению. Ливанская армия отступила с южной части территорий, не желая принимать участие в конфликте между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».

По данным NBC News, наземная операция ещё не была начата, но израильские военные начали проводить разведывательные миссии с участием спецназа, а также развернули инженеров для прорыва. Авторы добавили, что Тель-Авив уведомил Соединённые Штаты Америки о плане проведения наземной операции в течение всего нескольких дней.

Тем не менее, поступает также информация о прорыве израильской армией сразу нескольких участков границы с Ливаном, в частности об этом сообщает ливанский телеканал MTV. Предварительно были произведены операции по разминированию. Фото, на котором, как утверждается, ЦАХАЛ входят на территорию ЛиванаИзраильские военные продолжают наносить авиационные удары по южной части Ливана. Публикуются видео, на которых запечатлена работа артиллерии и танковых групп ЦАХАЛ. Предполагается, что в планах Тель-Авива сформировать 20-километровую буферную зону на ливанских территориях, тем самым сделав возможным возвращение израильских граждан в северную часть Израиля. Кадры, на которых, как утверждается, обстрел территорий Ливана снарядами с фосфором. Публикует местный Telegram-каналНа данный момент идёт речь об ограниченной операции с участие сил спецназначения, хотя на ливано-израильской границе сосредоточено пять укомплектованных бригад.