Недавно была новость от The Wall Stree Journal, что израильский спецназ вошёл на территорию Ливана, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению в Ливан, собрав необходимые разведывательные данные. Помимо этого на ливано-израильской границе, в частности в районе Голанских высот, сконцентрировали существенный контингент войск. Однако уже ряд иностранных изданий сообщают о начале наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южной части страны.
Издание The Jerasulem Post пишет, что в 21:00 израильская армия предприняла подготовительные действия в связи с предстоящим вторжением. Уже через полчаса были предприняты дополнительные меры, ведущие к вторжению. Ливанская армия отступила с южной части территорий, не желая принимать участие в конфликте между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла».
По данным NBC News, наземная операция ещё не была начата, но израильские военные начали проводить разведывательные миссии с участием спецназа, а также развернули инженеров для прорыва. Авторы добавили, что Тель-Авив уведомил Соединённые Штаты Америки о плане проведения наземной операции в течение всего нескольких дней.
Тем не менее, поступает также информация о прорыве израильской армией сразу нескольких участков границы с Ливаном, в частности об этом сообщает ливанский телеканал MTV. Предварительно были произведены операции по разминированию.Израильские военные продолжают наносить авиационные удары по южной части Ливана. Публикуются видео, на которых запечатлена работа артиллерии и танковых групп ЦАХАЛ. Предполагается, что в планах Тель-Авива сформировать 20-километровую буферную зону на ливанских территориях, тем самым сделав возможным возвращение израильских граждан в северную часть Израиля. На данный момент идёт речь об ограниченной операции с участие сил спецназначения, хотя на ливано-израильской границе сосредоточено пять укомплектованных бригад.