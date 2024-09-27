Это позволило бы развить транзит и торговлю электроэнергией.

Иранское государственное издание «Информационное агентство Исламской Республики», приводя слова министра энергетики страны Аббаса Алиабади, пишет, что Тегеран предложил России, Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии связать свои энергосистемы через Иран.

По словам иранского министра, в Тегеране намерены развивать транзит электроэнергии, тем самым позволив сократить инвестиции в производственный сектор, улучшить экологию и повысить безопасность на региональном уровне. В плане иранских властей обеспечить связь с электросетями всех стран, с которыми Иран имеет сухопутную границу.

Аббас Алиабади подчеркнул, что их страна готова сотрудничать со всеми государствами, входящими в БРИКС. Впервые иранский министр поднял тему объединения энергосистем Ирана, России, Объединённых Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии ещё в июне во время встречи встречи министров энергетики экономического сообщества. Он считает, что такое решение имеет стратегическое значение, ведь вышеперечисленные страны имеют существенные энергетические ресурсы.

Официально российские власти не комментировали возможность объединения электросетей с арабскими странами. Вполне вероятно, что это станет одной из тем на запланированном в октябре саммите БРИКС.