Издание отмечает, что с 2022 года американский президент принимает решения осторожно, пытаясь лавировать между помощью Украине и эскалацией конфликта.

На текущий момент Соединённые Штаты Америки отказываются предоставлять Украине разрешение на удары вглубь России западным оружием. На этом решении настаивают украинские власти, а также ряд других стран (Польша, Финляндия, страны Балтии и другие) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в контексте необходимого осознанного риска ради противостояния России.

Издание The New York Times пишет о том, с каким давлением сталкивается американский президент Джо Байден, до последнего отказывающийся давать Киеву разрешение на удары вглубь российских территорий. По данным издания, самое большое давление на Байдена окажут во время встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее Организации объединённых наций, где будет присутствовать Владимир Зеленский.

Автор издания утверждает, что как раз таки во время визита Зеленского лидеры ключевых европейских стран выразят настойчивый призыв разрешить Киеву удары западным оружием вглубь России.

The New York Times подчеркнули, что решительный призыв разрешить Киеву применять западное оружие в ударах по российским военным объектам поддержал недавно избранный президент Финляндии Александр Стубб, который будет говорить в Нью-Йорке от лица всех северных стран. В НАТО также прослеживается консолидация по этому вопросу, в частности со стороны главы НАТО Йенса Столтенберга и председателя Военного комитета альянса Роба Бауэра, считающих российские объекты легитимными целями для Украины.