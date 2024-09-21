Законопроект получил серьёзный уровень двухпартийной поддержки.

После того, как в штате Пенсильвания было совершено первое покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа за текущую предвыборную компанию 2024 года, произошла ещё череда случаев, которые квалифицировали как попытки покушения на жизнь политика. На фоне этого, Секретная служба усилила меры безопасности для защиты республиканца, но также были предприняты шаги в этом направлении и на более высоком уровне.

Стало известно, что Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект об усилении безопасности кандидатов на высшие государственные должности, в частности речь о тех, кто претендует на пост американского президента. Стоит отметить, что в стране статус кандидата имеет специальный правовой статус, предоставляющий ряд прав, в том числе на охрану Секретной службой.

В данном законопроекте, поданном ещё 13 июля после покушения на Трампа, призывают директора Секретной службы предпринимать одинаковые меры по обеспечению безопасности как для должностных лиц, так и для тех, кто является кандидатом на эти должности.

Примечательным является высокий уровень поддержки законопроекта - 405 голосов «За», что говорит о необычной двухпартийной консолидации конгрессменов, поддержавших документ более 90% от всего состава Палаты представителей (435 человек).