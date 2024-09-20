Они прошли с 10 по 20 сентября.

В пресс-службе НАТО сообщили, что с 10 по 20 сентября в Нидерландах между участниками североатлантического альянса и Украиной прошли совместные военные учения по технической совместимости систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, именуемые как C-UAS TIE. До этого страна не принимала участие в подобных учебных миссиях.

Отмечается, что в рамках учений было протестировано более 60 технологий для борьбы с беспилотниками. Речь идёт о датчиках, системах наведения типа БПЛА - БПЛА, глушилках и перехватчиках.

Участие Вооружённых сил Украины в совместных военных учениях с НАТО обусловлено утверждённой в Вашингтоне Дорожной картой инновационного сотрудничества «Украина - НАТО». Конкретно данные учения были направлены на то, чтобы совместным образом решить оперативную совместимость беспилотных летательных аппаратов и обменяться с украинскими военными боевым опытом по противодействию дронам.

Основной причиной проведения данных учений стали случаи проникновения беспилотных летательных аппаратов в воздушные пространства стран-участников НАТО, о которых заявляли в Польше, Румынии и странах Балтии.