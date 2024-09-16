Он признал, что Запад так и не снял ограничения по дальнобойности, а Москва уже передислоцировала свою авиацию подальше от зоны досягаемости западного оружия.

Недавно издание Reuters привело список целей, по которым украинские военные хотят бить дальнобойными ракетами западного производства. Отмечалось, что изначально Киев считал главной целью удары по авиабазам, где размещены самолёты-носители авиационных бомб, но Москва передислоцировала свою авиацию за пределы зоны досягаемости западного дальнобойного оружия.

Владимир Зеленский в интервью CNN признал, что российские военные действительно передислоцировали свою авиационную технику за 300 и более километров от линии боевого соприкосновения, пока Киев вёл переговоры с Западом по поводу снятия ограничений на дальнобойность поставляемого оружия. Тем не менее, украинские власти всё также ожидают получить разрешение, причём надеются сразу на пять стран - Соединённые Штаты Америки, Великобританию, Францию, Германию и Италию.

По его словам, основная часть энергетической инфраструктуры Украины были уничтожена именно благодаря авиационным бомбам. Примечательно, что Зеленский также упомянул планы по ухудшению жизни россиян на территории России путём нанесения ответных ударов подобного рода. Из этого можно допустить, что, в случае разрешения на удары вглубь России, Вооружённые силы Украины будут атаковать крупные энергетические объекты на российских территориях.

На текущий момент ни одна из озвученных Владимиром Зеленским стран не разрешила Киеву наносить удары вглубь России.