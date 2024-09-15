Изначально основной целью должны были стать аэродромы, но ситуация потерпела изменения.

С лета украинские власти активизировали дипломатические усилия, чтобы добиться снятия ограничений на дальнобойность поставляемого Западом дальнобойного вооружения. Таким образом Киев хочет предоставить Вооружённым силам Украины возможность по нанесению ударов вглубь России, в частности речь шла об аэродромах российской армии, откуда взлетают самолёты-носители авиационных бомб. В августе украинские власти предоставляли Вашингтону список целей, по которым военные хотят наносить удары западным оружие.

Издание Reuters рассказало, какие на самом деле военные объекты интересуют украинскую армию в контексте нанесения ударов западным оружием. Сразу напоминает, что изначально Киев хотел наносить удары по военным аэродромам, чтобы заставить российскую авиацию отдалиться от линии боевого соприкосновения, тем самым замедлив сброс авиационных бомб. Однако, исходя из заявления Пентагона, Москва и так передислоцировала свою авиационную технику вне зоны досягаемости американских ракет, чтобы перестраховаться.

По данным издания, украинские военные в первую очередь хотят наносить удары по командным пунктам российской армии, складам топлива и боеприпасов, а также местам сосредоточения войск. Причём в идеале Киев хочет иметь разрешение на удары как ATACMS, так и Storm Shadow.

На текущий момент позиция стран Запада по дальнобойному оружию остаётся неизменной: удары вглубь российских территорий находятся под запретом.