Он акцентирует внимание на том, что вся помощь доставляется с серьёзными задержками.

Ещё в августе Владимир Зеленский акцентировал внимание на имеющихся задержках в доставке военной помощи от ряда стран, в частности Соединённых Штатов Америки. Он также подчёркивал, что многие страны Запада взяли на себя громоздкие обязательства, дав соответствующие обещания поставить военную технику, но в итоге не спешат их исполнять.

В этот раз он сообщил о задержке в доставке пакетов военной помощи, отправляемых Министерством обороны Соединённых Штатов Америки. Он отмечает, что задержки в доставке оружия серьёзно ощущаются на поле боя и каждое промедление оказывает негативное влияния на оперативную обстановку, когда быстрое снабжение - имеет положительное влияние.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал имеющиеся задержки в доставке военной помощи Украине. По его словам, это вопрос не политической воли, а конкретно преодоления сложной логистики: американское оружие преодолевает океан, откуда через Европу доставляется на украинские территории.

Ранее издание The Wall Street Journal уже писало, что Вашингтону не удастся сохранить прежний уровень оказания военной помощи Киеву, даже если новым американским президентом станет Камала Харрис, работавшая в Администрации Джо Байдена.