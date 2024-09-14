Текущая стратегия Белого дома заключается лишь в том, чтобы сдерживать Россию до выборов.

Издание The Wall Street Journal пишет о том, что шансы на согласование нового крупного пакета военного финансирования для Украины от Соединённых Штатов Америки остаются крайне низкими. Отмечается, что падение уровня американской помощи в 2025 году неизбежно, вне зависимости от того, кто станет новым президентом - Дональд Трамп или Камала Харрис. При этом текущие ресурсы Администрации президента Джо Байдена также ограничены, ведь вскоре в стране пройдут выборы, а обсуждения по поводу согласования нового финансирования не начиналась даже на самых начальных этапах.

В материале отмечается, что текущая стратегия Белого дома направлена на сдерживание России и этот подход делает боевые действия казалось бы бесконечными, неся риски серьёзной эскалации. Источники издания в американской администрации указывают на то, как пытается Джо Байден сдержать ситуацию на поле боя до выборов, чтобы не допустить серьёзного прорыва российской армии и обеспечить Киеву рычаги давления для получения более выгодной переговорной позиции. Такое решение может быть связано с намерениями американского президента дать своему преемнику возможность определить новую политику по Украине, а не заставлять его решать последствия незаконченной при действующей администрации.

Источники в окружение Байдена также не питают иллюзий, что Вооружённые силы Украины смогут добиться серьёзного успеха до 20 января, когда в Белый дом официально придёт новый президент. Американский президент максимизирует все свои усилия, чтобы Киеву не пришлось идти на мирные переговоры с Россией на условиях, в которых украинские власти не видят приемлемого для своей страны результата - утверждают источники The Wall Street Journl.