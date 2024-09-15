С соответствующим заявлением выступил глава комитета адмирал Роб Бауэр.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, находясь на пресс-конференции в Чехии после заседания начальства североатлантического альянса, порассуждал насчёт разрешения Вооружённым силам Украины ударов вглубь российских территорий поставляемым Западом оружием.

По словам военного чиновника, Киев имеет законное право для осуществления ударов вглубь России, поскольку, с военной точки зрения, все объекты на российских территориях могут стать целями, повреждение которых нарушает логистические цепочки российской армии, снабжение подразделений топливом и решает другие тактические и стратегические задачи.

Впрочем, Бауэр также признал, что каждая страна, поставляющая Украине оружием, вправе самостоятельно решать, выдавать соответствующее решение или нет. С его мнением согласился начальник Генерального штаба Чехии генерал-лейтенант Карел Ржехка, подчеркнув, что Прага никаких подобных запретов для украинской армии не устанавливала.

Роб Бауэр объяснил, что вопрос разрешения Киеву ударов вглубь России западным оружием является не военным, а политическим. Он отметил, что поставляющие украинской армии оружие страны колеблются при принятии соответствующего решения, так как чувствует себя ответственными за него.