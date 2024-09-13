Американский политик резюмирует о необходимости территориальных уступок перед Россией и принятие Киевом внеблокового статуса.

Обещания кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа завершить российско-украинский конфликт за 24 часа вызывали пессимизм среди украинской общественности, в частности официальных лиц Киева, ведь непонятно, на каких именно условиях политик готов поспособствовать подписанию мирного соглашения между Россией и Украиной. Назначение кандидатом на пост в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, до этого критиковавшего украинских властей, лишь усилило предчувствия общественности, что мирный план Трампа может быть направлен не в сторону интересов Киева.

В этот раз Джеймс Дэвид Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show рассказал, каким он видит мирный план Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. В первую очередь новоизбранный президент сядет за стол переговоров с Россией, Украиной и Европой, настояв на важности завершить боевые действия. Далее он зафиксирует текущую линию разграничению между Россией и Украиной в примерно таком виде, какая она есть сейчас, при этом выступая за введение укреплённой демилитаризованной зоны между странами.

В то же время Украина, хоть и сохранит свою независимость и суверенитет, но предоставит России гарантии нейтрального статуса, отказавшись от вступления в НАТО и другие оборонные альянсы.

Американский политик подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки были слишком щедры к украинцам, оказывая различную помощь, когда в Европе недофинансировали поддержку Киева. Он также утверждает, что в Брюсселе хотят завершить конфликт из-за роста цен на энергоносители.

Стоит понимать, что всё вышеописанное - лишь догадки Джеймса Дэвида Вэнса, претендующего в команде Трампа на пост вице-президента (второго лица в Соединённых Штатах Америки). Однако на самом деле непонятно, каким именно образом Дональд Трамп планирует завершить конфликт. К этому стоит добавить, что принятие нейтрального статуса для Украины потребует многомесячной работы, ведь необходимо провести референдум с поправками в Конституцию страны.